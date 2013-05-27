Кабмін призначив ще одного заступника голови правління «Нафтогазу»
Кабінет Міністрів України призначив Валерія Ясюка заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Про це йдеться у розпорядженні КМУ №329, опублікованому на веб-порталі уряду.
Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет Міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника і двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Зокрема розпорядженням №253-р першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Валентина Франчука.
Розпорядженням №252-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Володимира Тріколіча, який раніше обімав посаду першого заступника голови правління НАК.
Розпорядженням №254-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Дмитра Мормуля.
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