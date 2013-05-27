Держпідприємство «Енергоринок» планує залучити кредити на 700 млн грн

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 700 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити строком на 1 рік.

Цільове призначення цих кредитних коштів, згідно тендерної документації, - здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями для погашення їхніх боргів перед вугільними підприємствами.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів дозволив державному підприємству «Енергоринок» здійснити закритий випуск п'ятирічних облігацій на суму 1,5 млрд грн понад затвердженого показника кошторису на 2013 рік.

«Енергоринок» за січень-квітень 2013 року збільшив заборгованість перед НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, на 2,3% - до 6,056 млрд грн з 5,919 млрд грн за аналогічний період 2012 року.

Державне підприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.