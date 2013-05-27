«Енергоатом» планує залучити кредит на 30 млн дол.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, має намір залучити кредитну лінію на суму 30 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредитну лінію строком на один рік.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у тендерах і розкриття пропонування - 27 червня 2013 року.

Цільове призначення планованих до залучення кредитних ресурсів у тендерній документації не зазначено.

Як раніше повідомляв УНІАН, чистий збиток «Енергоатому» за підсумками 2012 року становив 2,73 млрд грн, тоді як 2011 року компанія завершила з чистим прибутком у 2,38 млрд грн.

Станом на 31 грудня 2012 року довгострокові зобов'язання "Енергоатому" зросли до 27,597 млрд грн з 7,437 млрд грн станом на початок 2012 року. Поточні зобов'язання компанії на кінець 2012 року становили 7,394 млрд грн, що на 5,3% більше, ніж на 31 грудня 2011 року.

Собівартість реалізованої продукції за 2012 рік збільшилася в порівнянні з 2011 роком до 18,252 млрд грн з 11,596 млрд грн.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.