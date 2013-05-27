Москва. Чехія зацікавлена ​​у використанні в режимі повного завантаження нафтопроводу «Дружба», за яким російська нафта поставляється до країн Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Чехії Петро Нечас сказав у Москві за підсумками переговорів з російським колегою Дмитром Медведєвим.

«Ми також обговорювали поставки нафтопроводом «Дружба». Я наголосив, що Чеська Республіка зацікавлена ​​в тому, щоб і надалі нафтопровід «Дружба» залишався однією з наших основних магістралей для доставки нафти, і його потужності повністю використовувалися», - сказав Нечас.

За його словами, ключовою сферою співпраці між Чеською Республікою і Російською Федерацією є енергетика. Він повідомив, що починаючи з січня поточного року Чеська Республіка завдяки добудові газопроводу Gazelle приєднана до газопроводу Nord Stream. Наступне такий напрямок співробітництва між Чеською Республікою і Російською Федерацією в газовій галузі - створення підземних газосховищ, додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна з січня 2013 року збільшила ставку рентної плати за транспортування нафти по українській ділянці нафтопроводу «Дружба» на 17,6% - до 5,29 грн за тонну.

Україна і Азербайджан обговорюють відновлення поставок азербайджанської нафти на українські нафтопереробні заводи і транзит азербайджанської нафти територією України на ринки Європи, зокрема до Чехії, Словаччини й Угорщини з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та системи «Дружба».

Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти до країн ЄС, а також зацікавлена ​​в поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

«Дружба» - найбільша в світі система магістральних нафтопроводів, за якою здійснюється постачання російської нафти до країн Євросоюзу.

Маршрут нафтопроводу проходить до Мозиря (Білорусь), потім розгалужується на 2 ділянки: північну (по території Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) і південну (територією України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії).