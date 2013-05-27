На Банковій кажуть, що переговори щодо ГТС не пов'язані зі статусом спостерігача в МС

Переговори щодо модернізації української газотранспортної системи жодним чином не пов’язані з питанням формату співробітництва України з Митним союзом, наголосив на брифінгу радник Президента України - Керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«У зв’язку з певними оцінками, які з’явилися сьогодні в засобах масової інформації стосовно ув’язки набуття статусу спостерігача в Митному союзі і певних поступок стосовно подальшого розвитку переговорного процесу щодо газотранспортної системи, хотів би сказати, що ці процеси жодним чином не пов’язані. Обидва ці процеси рухаються паралельно, і зрозуміло, що обидва ці процеси мають певні цілі, яких ми хочемо досягти», - сказав він під час брифінгу.

Гончарук наголосив, що метою переговорного процесу України з Митним союзом є отримання статусу спостерігача.

Як повідомляв УНІАН, влада України не виключає можливості передачі в оренду ГТС у рамках створення консорціуму з її управління. Поки розглядається можливість створення як двостороннього - з Росією, так і тристороннього - з РФ і ЄС - консорціуму з управління ГТС.