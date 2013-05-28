Продаж понад 50% української ГТС можливий лише за прийнятних умов - експерт

Продаж понад 50% акцій компанії, яка стане власником української газотранспортної системи після реформування НАК "Нафтогаз України", іноземній компанії в принципі можливий, однак цьому має передувати детальне вивчення умов продажу.

Про це в коментарі УНІАН заявив секретар експертної ради з питань ринку природного газу Леонід Уніговський.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький раніше заявив, що вважає можливим "продати більше половини газотранспортної системи, якщо це буде вигідно для держави".

"В принципі, все залежить від умов, - зазначив Уніговський. - Сама по собі процедура абсолютно законна і має право на життя. Усе залежить від умов, на яких це буде продаватися, і яким чином все буде здійснюватися. Є актив, він може бути прибутковим за певних умов, якщо він буде завантажений обсягами газу. Якщо для цього треба продати - це один з можливих варіантів. Але при цьому треба думати про умови продажу".

Експерт наголосив, що об'єкт у результаті повинен працювати під юрисдикцією українського регулятора.

"Має значення, яким буде договір - що він гарантує, яким чином буде визначена організаційна форма функціонування ГТС. Це все має визначатися договором купівлі-продажу. Цей об'єкт повинен працювати під юрисдикцією нашого регулятора", - зазначив Уніговський.

Зі свого боку експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський у коментарі кореспонденту УНІАН наголосив, що заява про ГТС, а також затвердження балансу газу на 2013 рік пов'язані з очікуваною активізацією українсько-російських газових переговорів.

"Мабуть, не випадково заяви щодо газу - зокрема, затверджено нікого ні до чого не зобов'язує баланс газу - і з питань, причетних до нього (про відчуження більшої частки ГТС), оприлюднені перед візитом Януковича до Путіна. Більше в цьому випадку насторожує заява щодо ГТС, мовляв, українська держава «виграє» від того, що більше половини ГТС, причому невідомо як і ким оціненої, віддасть Кремлю. Приблизно таку неправду говорить міністр Ставицький", - зазначив Соколовський.

"Унікальність нашої ГТС насамперед полягає в тому, що вона технічно об'єднує дві функції: поставки газу внутрішнім споживачам, і транзит російського газу зі сходу на захід. Ніхто не планує ці функції розділити. Росіянам кілька років тому пропонувалося побудувати незалежний транзитний газопровід через територію України, який був би істотно дешевше, ніж «Північний потік» чи «Південний потік». Проте росіяни визначилися по-своєму - на користь більш дорогих «потоків»", - заявив Соколовський.

Він наголосив, що, віддаючи українську ГТС під контроль іншої держави, фактично віддається під контроль вся економіка країни. "Під контроль віддається і економіка країни, і фізичні особи, які користуються газом. Тобто під контроль віддається практично вся держава. Отже, держава Україна приречена незабаром зникнути як незалежний суб'єкт міжнародного права", - заявив експерт.

Зі свого боку директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич заявив УНІАН, що вважає найбільш реальним шляхом залучення коштів первинне розміщення акціонерного капіталу - IPO на західних біржах. «Мова може йти про 25-30% акцій. Законопроект про реформування «Нафтогазу» дозволяє це зробити", - зазначив він.

Крім того, експерт зазначив, що у влади є й інший шлях залучення коштів, який не передбачає роздержавлення активів нафтогазового комплексу.

"Це опора не так на зовнішні інвестиції, а на внутрішні ресурси. Треба припинити виділення масштабних субсидій на енергоресурси. Субсидії в енергетиці величезні і вони шкідливі. Вони призводять до надмірного споживання енергії, поглинають ресурси держсектора, які можна витратити в більш корисних цілях", - зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією "Радіо Свобода", міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький вважає, що Україна може дозволити собі продати більше половини газотранспортної системи, якщо права акціонерів будуть чітко виписані і захищені законом. "Важко говорити за весь український уряд, я висловлю свою думку. Я вважаю, що можна продати більше половини газотранспортної системи, якщо це буде вигідно для держави. У Євросоюзі є країни, в яких не стоїть питання про 50% плюс одна акція, і держава володіє меншою частиною ГТС. Однак це не створює проблем, оскільки права кожного з міноритарних акціонерів захищені", - заявив Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом № 2937 від 26 квітня 2013 року, пропонується внести відповідні зміни в низку законів України, зокрема про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогазу України» і його дочірніх структур.

Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу та об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.

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