«Чорноморнафтогаз» змінив голову правління

Головою правління великого українського добувача газу - «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим), призначений радник глави правління НАК «Надра України» Сергій Головін.

Про це йдеться в повідомленні «Чорноморнафтогазу» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Це рішення було прийняте на загальних зборах акціонерів компанії 27 травня 2013 року.

Згідно з повідомленням, Головін змінив Валерія Ясюка, який днем ​​раніше був призначений Кабінетом Міністрів на посаду заступника глави правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як раніше повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» у січні-березні 2013 року отримав за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) чистий збиток у розмірі 391,952 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила з чистим прибутком 2,54 млн грн.

Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря, збільшивши добовий видобуток газу на шельфі Чорного та Азовського морів на 25% - до 5 млн куб. м з 4 млн куб. м.

Найближчим часом Україна розраховує підписати угоду про розділ продукції (УРП) по Скіфській площі на шельфі Чорного моря.

У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра України".

«Чорноморнафтогаз» у 2012 році здобув на шельфі Чорного та Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

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