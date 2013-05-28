Південна Корея припиняє роботу чотирьох ядерних реакторів через неякісні деталі

Південна Корея у вівторок припинила роботу чотирьох ядерних реакторів через виявлення в них неякісних деталей, повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Представники міністерства енергетики країни повідомили журналістам, що виведення з експлуатації реакторів може призвести до дефіциту електроенергії в Південній Кореї.

"Ми очікували, що ситуація майбутнім літом виявиться важкою, однак із закриттям відразу декількох реакторів країна може зіткнутися із безпрецедентним браком електроенергії", - заявив один із заступників міністра енергетики Республіки Корея.

Згідно з повідомленням, південнокорейська комісія з ядерної безпеки виявила використання в будівництві реакторів АЕС деталей з підробленими сертифікатами якості.

Комісія з ядерної безпеки ухвалила рішення закрити реактор на другому енергоблоці станції Корі, і реактор на першому енергоблоці станції Вольсон. А також комісія заявила про призупинення відновлювальних робіт на першому енергоблоці станції Корі, і ввела заборону на початок комерційної експлуатації реактора на другому блоці станції Вольсон до закінчення заміни всіх неякісних деталей.

Також у повідомленні наголошується, що ніякої радіаційної небезпеки в районі цих станції не існує.

Довідка УНІАН. У Південній Кореї в цей час працює 23 реактори АЕС, які забезпечують близько 30% від загального обсягу споживання електроенергії в країні.