У червні у Львові відбудеться Міжнародний форум альтернативної енергетики

6-7 червня 2013 року у Львові відбудеться Міжнародний форум альтернативної енергетики.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на Львівську обласну державну адміністрацію.

Зазначається, що серед ключових питань, які розглядатимуться на форумі, - правове регулювання реалізації проектів у сфері альтернативної енергетики, роль «зеленого тарифу» у стимулюванні інвестицій у проекти відновлюваної енергії, практичні аспекти фінансування проектів у сфері відновлювальної енергетики, останні тенденції в галузі використання енергії вітру, сонця та геотермальної енергії, приклади з практики лідерів ринку в секторі відновлюваної енергії.

Про успішну реалізацію проектів у сфері відновлювальної енергетики, а також про нові технології зокрема розкажуть Зіновій Козицький, генеральний директор ТОВ «УкрЕнергоІнвест», Вільям Бреді, генеральний директор Progeny Solar, Олег Муравйов, генеральний директор ТОВ «Зелена Енергія Т», Ярослав Шпак, технічний директор ТОВ «Еко-Оптіма».