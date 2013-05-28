Польський експерт вважає завищеною оцінку української ГТС

Варшава. Польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк вважає завищеною оцінку української газотранспортної системи компанією Baker Tilly у 26-29 млрд дол.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Польщі у вівторок, коментуючи неофіційні повідомлення про таку оцінку.

Щесняк зазначив, що українська ГТС разом із газовими сховищами могла б коштувати таких грошей тільки в разі щорічного транспортування 120-140 млрд кубометрів газу і збереження діючих високих ставок транзиту.

"Це дуже оптимістична ціна при великому завантаженні і високих ставках", - сказав співрозмовник агентства, нагадавши, що обсяги транспортування російського газу через Україну впали вдвічі.

Експерт також зауважив, що транспортування російського газу через Україну обходиться "Газпрому" значно дорожче, ніж через Білорусь і Польщу, додавши, що українці продовжують підвищувати ставки.

Щесняк також нагадав, що білоруська газотранспортна система, виходячи з останньої угоди з продажу 50% пакета "Бєлтрансгазу", оцінена в 5 млрд дол.

До того ж, за його словами, "Газпром" сплатив цей пакет із премією, оскільки отримав повний контроль над білоруською ГТС.

Співрозмовник агентства також сказав, що після російсько-української «газової війни» 2009 року озвучувалася ціна української ГТС від 10 до 20 млрд дол. за необхідності багатомільярдних інвестицій на підтримку її працездатності.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, заявив, що компанія Baker Tilly провела оцінку ГТС, але її результат буде озвучений після реформування НАК «Нафтогаз України».

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що українську ГТС оцінили в 26-29 млрд дол.

Нагадаємо, згідно із законопроектом № 2937 від 26 квітня 2013 року, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогазу України» і його дочірніх структур.

Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні 2012 року компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу та об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відводів - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1 449.