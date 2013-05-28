Більшість громадян України проти передачі ГТС в управління або оренду - опитування

Переважна більшість населення України (59,9%) вважає, що українська газотранспортна система повинна залишатися у державній власності й управління нею має здійснюватися лише українською стороною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центра Разумкова з посиланням на підсумки опитування громадської думки, проведеного з 12 по 16 квітня 2013 року.

Згідно з повідомленням, громадяни України відповідали на запитання, як краще вчинити, якщо Росія пообіцяє за передачу їй української газотранспортної системи (ГТС) знизити ціну на газ.

«15,2% опитаних схиляються до думки, що українську газотранспортну систему слід передати в управління консорціуму, до якого входили б представники Росії, України та ЄС. Ще менше респондентів - 12,3% - вважають, що українську газотранспортну систему можна передати в управління або в оренду Росії в обмін на знижку на газ. І лише 2,7% опитаних переконані, що ГТС слід приватизувати й держава не повинна втручатися в її діяльність», - сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що всього було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня 2013 року, після круглого столу в Брюсселі щодо розвитку газового ринку України, комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер повідомив, що він сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації.

Зі свого боку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв європейським партнерам забезпечити прозорість в ухваленні рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи.

Напередодні круглого столу в Брюсселі Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур, а також передачу в оренду газотранспортної системи України.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС.

Водночас Україна поки не відповіла на головне питання – яким може бути формат майбутнього газового консорціуму: двостороннім між Україною та Росією або тристороннім, із залученням Євросоюзу, проте постійно наполягає на євроінтеграції.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.