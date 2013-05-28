Україна може активізувати співпрацю з Казахстаном в енергетичній сфері

Україна має можливість активізувати співпрацю з Казахстаном в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Астані сказав посол України у Казахстані Олег Дьомін.

Він нагадав, що торік виповнилося 20 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Україною і Казахстаном. За його словами, останніми роками відбулась надзвичайна активізація відносин.

За словами Дьоміна, рівень товарообороту між двома країнами становить 4,2 млрд доларів, при позитивному сальдо в 1 млрд доларів.

Посол підкреслив, що обидві країни мають значний потенціал для співпраці, у тому числі в енергетичній сфері. Зокрема, сьогодні Казахстан потребує розвитку і модернізації своїх електро- та гідростанцій, і українські компанії, які виробляють обладнання та займаються модернізацією, вже виграють відповідні тендери, у тому числі це «Турбоатом», «Електротяжмаш», Запорізький трансформаторний завод та інші.

«Перше, на що необхідно звернути увагу наших українських підприємців, це модернізація енергогенеруючого потенціалу Казахстану... Казахстан уже споживає, як то кажуть, тютелька в тютельку, свою електроенергію», - сказав Дьомін.

«Якщо в цілому потужність усієї енергосистеми Казахстану - 20 тисяч мВт, то 4 тисячі виробляють ті турбіни, які свого часу були поставлені з України. Розумієте, які у нас можливості є?", - зауважив посол.

За словами Дьоміна, українська продукція є конкурентоспроможною в цьому секторі.