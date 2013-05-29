Україна сама має вирішити, як утримувати свою газотранспортну систему - Фюле

Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає що Україна сама має вирішити, як утримувати газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив 28 травня на сесії Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”) в Брюсселі.

“Що стосується газотранспортної системи, наша пропозиція дуже добре відома. Пропозиція - брати участь в тристоронньому чи багатосторонньому проекті для підтримки та покращення цієї системи”, - сказав комісар.

“І це Україні вибрати кращий шлях для того, щоб зберегти цю систему діючою”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні створити двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою. При цьому Брюссель виступив з пропозицією створити тристоронній консорціум для кращого врахування інтересів не лише постачальників та транзитерів газу, але й споживачів.