Нафта дешевшає на новинах про погіршення прогнозів щодо ВВП Китаю

Світові ціни на нафту зменшуються в середу на фоні заяв першого заступника голови МВФ Девіда Ліптона про погіршення прогнозів щодо зростання китайської економіки на цей рік, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil станом на 09.26 мск знизилася на 0,14% - до 104,08 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI скоротилася на 0,24% - до 94,78 долара за барель.

"Китайська економіка, як очікується, зросте на 7,75% цього року", - заявив Ліптон журналістам у Пекіні. Раніше фонд повідомляв про прогноз у 8% в 2013 році і 8,2% - в наступному. За словами Ліптона, негативним чинником для економіки КНР є сповільнення темпів зростання експорту.

"Китайський експорт після кількох років значного збільшення зараз втрачає темпи через ситуацію в глобальній економіці, яку ми враховуємо у своїх прогнозах", - додав Ліптон.

Надалі динаміка котирувань нафти, за словами аналітиків, залежатиме від даних про запаси сировини в США. "Подивимося, наскільки американці готові до подорожей", - говорить аналітик Fat Prophets Девід Леннокс (David Lennox), маючи на увазі майбутній сезон відпусток. За словами експерта, ринок також стежитиме за майбутнім самітом ОПЕК.