Азаров: газову угоду з Росією можна розірвати лише шляхом переговорів

Газову угоду, укладену з Російською Федерацією попереднім українським урядом, можна розірвати лише шляхом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час вступного слова на засіданні уряду.

"На думку експертів-юристів внаслідок зради попереднім керівництвом держави національних інтересів контракт укладено настільки вигідно для Росії і невигідно для України, що розірвати його іншим методом, ніж переговорним, не видається можливим", - сказав прем'єр.

Азаров зазначив, що представники опозиції, які несуть пряму відповідальність за підписання з Росією вкрай невигідної газової угоди, поширюють брехливу інформацію, ніби влада не намагалася розірвати цю кабальну угоду. Більше того, за словами Азарова, опозиційні політичні сили ініціюють позов до уряду щодо його бездіяльності.

"Хочу з усією відповідальністю заявити, що всі три роки під час зустрічей на вищому рівні між президентами України і Росії, прем'єр-міністрами, профільними міністрами зустрічі починалися і закінчувалися не чим іншим, як вимогою переглянути укладений Тимошенко газовий контракт", - підкреслив глава уряду . За його словами, на кожній зустрічі українська влада наголошує, що ця проблема є головним подразником в українсько-російських відносинах.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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