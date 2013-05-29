Кабмін поки що не ухвалив рішення про поетапне підвищення акцизів не нафтопродукти
Уряд України поки що не ухвалював жодних остаточних рішень про поетапне підвищення акцизів на нафтопродукти, продиктованих необхідністю пошуку додаткових джерел фінансування дорожніх робіт і підтримання дорожнього господарства України в належному стані.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів, розміщеному на офіційному сайті міністерства.
«Сьогодні в засобах масової інформації ведеться багато дискусій навколо питання підвищення акцизу на нафтопродукти. Незадовільний стан українських доріг вимагає негайного втручання з боку уряду. Водночас пропозиції Міністерства інфраструктури (щодо поетапного підвищення акцизу на нафтопродукти - УНІАН) перебувають на розгляді в Міністерстві фінансів. Жодних рішень за цим законопроектом ані Міністерством фінансів, ані урядом на сьогодні не ухвалено», - йдеться у повідомленні.
Також у Мінфіні зазначають, що міністерство завжди дотримується позиції зваженого підходу до зміни ставок податків і акцизів. «Зміна податкового навантаження на одну з галузей економіки потребує всебічного вивчення впливу ухвалення такого рішення на стан інших галузей, на купівельну спроможність споживачів, динаміку «тіньового» ринку і на обсяг надходжень до державного бюджету. Таким чином, питання збільшення ставок акцизного податку на пальне потребує ретельного і тривалого аналізу наслідків, що виключає розгляд цього питання у найближчій перспективі», - підкреслюють в Мінфіні.
Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м дороги, капітальний ремонт - приблизно 1,5 кв. м або збудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.
У квітні міністр інфраструктури Володимир Козак заявив про те, що Мінінфраструктури готове подати на розгляди уряду і парламенту законопроект про підвищення акцизу на пальне, який на сьогодні залишається одним із найнижчих у Європі. Проте пізніше в Мінінфраструктури уточнили, що проект закону є лише одним із можливих рішень питання залучення додаткових коштів для розвитку автомобільних доріг країни, але зовсім не єдиним.
Акциз на нафтопродукти був введений у 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.
Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпального із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпального із змістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпального із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.