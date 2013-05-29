Прем'єр назвав страшилкою заяву про намір влади підвищити акцизи на пальне

Прем'єр-міністр України Микола Азаров назвав черговою страшилкою поширювану представниками опозиції інформацію про те, що влада планує підвищити акцизи на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час вступного слова на засіданні уряду.

Прем'єр наголосив, що суспільство далеко не завжди правдиво інформують, а громадян часто лякають «таємними зловмисними планами влади», зокрема, про підвищення тарифів. «Остання страшилка — це підвищення акцизів на пальне... Я скажу одразу з приводу всіх провокаційних інформаційних викидів: довіряти потрібно тільки офіційній інформації уряду, за цю інформацію ми несемо персональну відповідальність на відміну від того, що інколи розміщується на сторінках газет в інформаційних матеріалах”, - сказав прем'єр.

За його словами, і плани, і рішення, і дії уряду є відкритими і обговорюються з експертами, громадськими організаціями й учасниками ринку, особливо коли йдеться про чутливі для людей питання.

“Тому наші люди, коли йдеться про урядову політику, повинні орієнтуватися не на дискусії і особисті думки, тим паче не на чутки й політичні провокації, а на цілком доступну офіційну інформацію і коментарі. Принагідно відзначаю, що якщо десь на місцях виникає свербіння щодо підвищення тарифів, потрібно використовувати владу і зупиняти таких ентузіастів”, - наголосив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням, розміщеним на офіційному сайті Міністерства фінансів, уряд України поки що не ухвалював жодних остаточних рішень про поетапне підвищення акцизів на нафтопродукти, продиктованих необхідністю пошуку додаткових джерел фінансування дорожніх робіт і підтримки дорожнього господарства України в належному стані.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво дорогий, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 квадратних метрів дороги, капітальний ремонт - приблизно 1,5 квадратного метра або збудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

У квітні міністр інфраструктури Володимир Козак заявив про те, що Мінінфраструктури готове подати на розгляди уряду й парламенту законопроект про підвищення акцизу на пальне, який на сьогодні залишається одним з найнижчих у Європі. Проте пізніше в Мінінфраструктури уточнили, що проект закону є лише одним з можливих рішень питання залучення додаткових коштів для розвитку автомобільних доріг країни, але аж ніяк не єдиним.

Акциз на нафтопродукти було введено в 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизельного пального із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.