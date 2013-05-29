Україна розраховує отримати передоплату від «Газпрому» за транзит газу

Україна розраховує отримати передоплату від російської компанії «Газпром» за транзит газу, який здійснюватиметься через територію України до країн Європи в 2013 році.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на запитання УНІАН, чи має намір Україна домовитися з «Газпромом» про передоплату за транзит газу.

«Таке в планах є», - сказав Ставицький.

Водночас він не уточнив, в якому розмірі може бути здійснено передоплату.

«Зараз фахівці рахують. Група на чолі з головою «Нафтогазу» зараз перебуває в Москві. Він (голова «Нафтогазу» Євген Бакулін - УНІАН) сьогодні повертається, і завтра ми зможемо прокоментувати», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-квітні 2013 року скоротився на 18,17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 25,211 млрд куб. м.

Водночас у квітні транзит газу скоротився до 5,775 млрд куб. м порівняно з 6,595 млрд куб. м у березні ц.р.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозував обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.