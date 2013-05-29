ДТЕК не планує дорозміщення євробондів у 2013 році

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», не планує дорозміщувати євробонди в 2013 році.

Про це сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН, повідомив виконавчий директор ДТЕК Юрій Риженков.

«У нас пройшов випуск (єврооблігацій - УНІАН) досить успішний. Стосовно довипуску: ми не плануємо цього року, ми вже зробили і сам випуск, він був на 600 млн дол., після цього довипуск на 150 млн, тому на сьогодні, я думаю, що достатньо», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2013 року ДТЕК розмістив на ринку п'ятирічні євробонди на 600 млн доларів США. Купон за випущеними компанією DTEK Finance PLC облігаціями з погашенням у квітні 2018 року становив 7,875%.

Наприкінці квітня 2013 року ДТЕК провів дорозміщення п'ятирічних євробондів на 150 млн доларів США. Дохідність за цими борговими паперами встановлена ​​емітентом на рівні 7,875%.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесменові Рінату Ахметову.