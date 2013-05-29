Шахтарі можуть залишитися без заробітної плати - профспілки

Зростання заборгованості водоканалів перед енергетиками може призвести до несвоєчасних розрахунків за вугілля генеруючих компаній, у результаті чого шахтарі не зможуть своєчасно отримати заробітну плату.

Про це заявив голова Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Турманов на з'їзді профспілок вуглепрому в Києві.

«Заборгованість водоканалів перед енергетиками становить близько 3 млрд грн. До державного бюджету 2013 року не закладені держдотації на погашення різниці в тарифах, тому підприємства не розраховуються за використану енергію і тепло», - сказав він.

Підприємства з водопостачання знизили поточну оплату поставок електроенергії до 10%. За січень-квітень 2013 року їхні борги перед енергетиками зросли на 830 млн грн - до 3,3 млрд грн.

За словами В.Турманова, профспілки обговорюють з урядом шляхи вирішення питання заборгованості водоканалів. «ППВП веде переговори з Міністерством фінансів, щоб під час перегляду держбюджету обов'язково були передбачені кошти для дотацій водоканалам. Тоді вони розрахуються з енергетиками, а ті - з шахтами. Водоканали повинні отримати гроші, оскільки йде ланцюгова реакція: якщо енергетики не отримують грошей сьогодні - завтра шахтарі можуть залишитися без заробітної плати», - підкреслив Турманов.

Профспілковий лідер висловив надію, що уряд перегляне держбюджет за підсумками I кварталу 2013 року і знайде кошти для погашення різниці в тарифах на воду і тепло.

«Зараз головне завдання - поповнити бюджет вугільників. Бо вже вибираються кошти, заплановані для держдотацій шахтам на 4-й квартал цього року, і спрямовуються на поточні платежі із заробітної плати. Для того, щоб після Дня шахтаря у нас також стабільно сплачувалася зарплата, вугільникам треба 5,5 млрд грн передбачити в держбюджеті. Поки ж у бюджеті вугільників утворилася дірка», - підсумував Турманов.