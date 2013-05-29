Кабмін звільнив першого заступника голови правління НАК "Надра України"

Кабінет Міністрів звільнив Сергія Головіна з посади першого заступника голови правління НАК "Надра України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам міністр Кабінету Міністрів Олена Лукаш, відзначивши, що відповідне розпорядження було прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

За її словами, Головіна звільнено за власним бажанням.

Нагадаємо, Головін був призначений першим заступником голови правління НАК "Надра України" в червні 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК "Надра України" створена відповідно до указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою покращення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.