Україна попередила Росію про зниження закупівель газу за нинішніх цін на нього

Астана. Україна попередила Росію, що за існуючих цін на газ знижуватиме його закупівлю, заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю журналістам в Астані в середу, 29 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема зазначив: «Ми чітко і ясно попередили російських колег, що за існуючих цін на газ ми знижуватимемо його споживання, а значить і закупівлі».

Відповідаючи на запитання, чи існують якісь домовленості про зниження ціни на газ, чи може про це свідчити те, що Україна знизила обсяги закупівлі та складання балансу, Бойко сказав, що це означає лише те, що при складання балансу газу України виходить зі своїх державних інтересів.

«Ми будемо закуповувати газу стільки, скільки можна, з урахуванням того, що частина газу ми міняємо на вугілля», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України від 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, - 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading - 1,3 млрд куб. м.

Також у документі сказано, що в 2013 році видобуток природного газу заплановано в обсязі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.

Нагадаємо, що в лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України в квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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