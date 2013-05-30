Ціни на нафту коректуються вгору після зниження в середу

Світові ціни на нафту коректуються вгору в четвер після падіння на 2% у середу, що є максимальним зниженням котирувань з початку травня, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 09.12 мск зросла на 0,28% - до 102,72 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI незначно збільшилася на 0,09% - до 93,21 долара за барель.

Обмежують зростання дані щодо запасів сировини в США від Американського інституту нафти (API). За тиждень, що завершився 24 травня, запаси нафти зросли на 4,4 мільйона барелів, запаси пального - на 1,9 мільйона. Запаси дистилятів зросли на 3,1 мільйона барелів.

"На даний момент є ймовірність зниження цін через побоювання щодо зростання глобальної економіки і збільшення запасів", - говорить головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.

Пізніше в четвер міністерство енергетики США опублікує офіційні дані динаміки запасів нафти.