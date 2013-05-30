Україна в січні-квітні скоротила імпорт газу на 20%

Україна в січні-квітні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 19,7% - до 8,552 млрд куб. м. Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, у квітні 2013 року імпорт газу зменшився порівняно з квітнем 2012 року на 29,4% - до 1,482 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.