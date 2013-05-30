Неплатежі за електроенергію можуть зірвати ремонти на електростанціях - профспілка

Низький рівень оплати за електроенергію може призвести до зриву ремонтних робіт на підприємствах електроенергетичної галузі.

Таку думку висловив голова профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України Сергій Шишов, коментуючи УНІАН поточну ситуацію з неплатежами на енергоринку.

«Загальна ситуація така: грошей не вистачає ні на ремонтні роботи, ні на модернізацію блоків», - зазначив він.

За словами Шишова, на сьогодні борг водоканалів за електроенергію становить 3,3 млрд грн, вугледобувних підприємств - 4,3 млрд грн.

Також Шишов зазначив, що борги водоканалів накопичуються через те, що діючі тарифи на воду майже вдвічі нижчі їх економічно обгрунтованого рівня. Згідно з українським законодавством, держава зобов'язана покривати підприємствам з водопостачання різницю в тарифах. У спеціальному фонді держбюджету-2013 на дотації водоканалам передбачено 3,5 млрд грн, проте вони не виділяються у зв'язку з відсутністю реальних джерел наповнення спецфонду.

«Чи зобов'язаний уряд компенсувати різницю в тарифах? Так, він зобов'язаний, тому що «господар» у державі – це Кабінет Міністрів. Тому Верховна Рада повинна ухвалити відповідний закон, якщо тарифи на воду не підвищуються», – наголосив Шишов.

Довідка УНІАН. Показник оплати за електроенергію в Україні в травні є якнайгіршим за останні роки. За січень-лютий оплата перевищувала 100%, у березні знизилася до 90,5%, а за 2 декади травня — до 79,5%.

За 4 місяці 2013 року до держбюджету недоотримано близько 1,3 млрд грн за електроенергію, відпущену енергопостачальними компаніями.