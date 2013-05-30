Транзит нафти до ЄС через територію України скоротився на 3,1%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-квітні 2013 року становив 4,944 млн тонн, що на 3,1% менше, ніж за аналогічний період 2012 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року транзит нафти до вказаних країн зменшився порівняно з попереднім місяцем до 1,22 млн тонн із 1,325 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшився на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України за підсумками 2012 року скоротився до 14,557 млн тонн (на 18,1%) порівняно з 2011 роком.

У 2011 році транзит нафти до країн Європи становив 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.