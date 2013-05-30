Україна скоротила імпорт нафти в 4 рази

Україна у січні-квітні 2013 року скоротила імпорт нафти в 4 рази - до 176,2 тис. тонн, порівняно з 754,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти на нафтопереробні заводи України за зазначений період скоротилися на 45,7% порівняно з січнем-квітнем 2012 року - до 1,019 млн тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-квітні поточного року скоротилася на 49,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 1,026 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна у квітні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому виразі) порівняно з березнем у 2,5 разу — до 12,862 млн дол. з 31,637 млн дол.

В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.