Єврокомісія продовжує «з холодом» ставитися до «Південного потоку» - «Газпром»

Москва. Європейська комісія продовжує «з холодом» ставитися до газопроводу «Південний потік», який планується прокласти по дну Чорного моря в обхід України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв сказав на конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект».

«Не можна стверджувати, що реалізація «Південного потоку» йде абсолютно гладко. Так, з деякими країнами досягнуто необхідних домовленостей, в інших, наприклад – у Болгарії й Сербії, проект одержав статус національного пріоритету. Так у низці країн, а також щодо морської частини трубопроводу ухвалено остаточні інвестиційні рішення, проте до проекту все ще прохолодно, з холодом ставиться Європейська Комісія, посилаючись на те, що дуже мало знає про нього», - сказав Медведєв.

На його думку, в такій ситуації Єврокомісія може затребувати необхідні дані в «Газпромі» або в країнах, що беруть участь у проекті.

Медведєв наголосив, що, здавалося б, кожний новий маршрут - це гарантія стабільності і безперебійності поставок навіть в умовах найвищого попиту, проте російській стороні доводиться чути про нібито конкуренцію з іншими проектами, які більше сподобалися єврочиновникам.

Він переконаний, що на практиці в умовах очікуваного зростання попиту на газ в Європі «місця вистачить всім, а можливо, доведеться реалізовувати і нові проекти».

Медведєв повідомив, що в «Газпромі» вважають, що попит на газ в Європі до 2020 року збільшиться на 80 млрд куб. м, а до 2025 року на – 145 млрд куб. м, а до 2035 року на 200 млрд.

«Ми не сумніваємося, що Європі будуть потрібні додаткові обсяги газу», - сказав він.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу в обхід території України через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи — «Південний потік», спорудження якого почалося в грудні 2012 року.

Проект будівництва газотранспортної системи (ГТС) «Південний коридор» реалізується групою «Газпром» з метою забезпечення низки регіонів Центральної й Південної Росії додатковими обсягами природного газу для розвитку промисловості, комунального господарства, розширення газифікації, а також з метою забезпечення подачі газу в «Південний потік».

Проект реалізується на території восьми суб'єктів РФ: Нижегородської області, Республіки Мордовія, Пензенської, Саратовської, Волгоградської, Воронезької, Ростовської областей і Краснодарського краю.

Загальна довжина траси газотранспортної системи становитиме 2506,2 км. У рамках реалізації проекту передбачається будівництво 10 КС загальною потужністю 1516 МВт. Пропускна спроможність системи газопроводів «Південний коридор» становитиме 63 млрд куб. м газу на рік. Проект планується реалізувати до кінця 2017 року.