Україна за 4 місяці збільшила експорт електроенергії на 26%

Україна в січні-квітні 2013 року збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 26% - до 3,159 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії у квітні 2013 року збільшився в порівнянні з аналогічним місяцем 2012 року на 29,9% - до 0,884 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому виразі експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн дол.

Експорт електроенергії в Білорусію за 2012 рік становив 231,442 млн дол., до Угорщини - 224,251 млн дол., до Молдови - 52,737 млн дол., в інші країни - 66,389 млн дол.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК займав домінуюче положення у східноєвропейському напрямку (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури ДТЕК, купували протягом 2012 року доступ до міждержавних ліній електропередачі різної потужності за напрямками до Росії та Молдови для експорту електроенергії.