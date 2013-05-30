«Чорноморнафтогаз» підвищив прогнозний обсяг видобутку газу на 2013 рік

Великий український добувач газу - «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) підвищив прогнозний обсяг видобутку газу в 2013 році на шельфі Чорного і Азовського морів до 1,85 млрд куб. м з 1,649 млрд куб. м.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

«Прогноз базується на поточних показниках видобутку на Одеському родовищі, яке облаштовується з використанням бурових установок «Петро Годованець» і «Незалежність». Показники виявилися вище очікуваних. Дебіт вже діючих свердловин перевищує проектний майже вдвічі", - цитує прес-служба слова заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Валерія Ясюка.

Згідно з повідомленням, зараз видобуток на Одеському родовищі ведеться на першій платформі промислу БК-1 і становить понад 1 млн куб. м на добу.

"Після того, як СПБУ «Петро Годованець» завершить роботи на об'єкті, що очікується на початку червня, показники збільшаться до 1,3-1,4 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

Отже, наголошується в повідомленні компанії, добовий видобуток на шельфі становитиме 4,6-4,8 млн куб. м, а до кінця року, завдяки продовженню освоєння Одеського родовища, зросте до 6 млн куб. м.

У травні поточного року добовий видобуток природного газу перевищує аналогічні показники 2012 року на 39% або 1,3 млн кубометрів.

У повідомленні компанії також наголошується, що в найближчі місяці почнеться видобуток газу на другій платформі Одеського родовища БК-2. Наприкінці квітня до буріння на ній приступила друга бурова установка «Незалежність». Також у 2013 році буде введена в експлуатацію третя платформа БК-3. На ній після завершення робіт на добувній платформі Одеського родовища БК-1 буде встановлена ​​бурова установка «Петро Годованець».

"Для подачі природного газу з нових платформ ведеться будівництво внутрішньопромислових газопроводів загальною протяжністю близько 9 км. Вони з'єднають БК-2 і БК-3 з БК-1 і дозволять почати постачання природного газу на узбережжі Криму", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» у 2012 році здобув на шельфі Чорного та Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.