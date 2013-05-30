Україна за 4 місяці знизила споживання електроенергії на 3,9%

Україна в січні-квітні 2013 року зменшила споживання електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 3,9% - до 52,019 млрд кВт/год.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у квітні 2013 року споживання електроенергії порівняно з попереднім місяцем зменшилося до 12,169 млрд кВт/год з 13,329 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії за 4 місяці цього року скоротилося порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,4% - до 68,185 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, споживання електроенергії в Україні у 2012 році збереглося на рівні 2011 року - 150,72 млрд кВт/год.