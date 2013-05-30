Українські ТЕС за 4 місяці знизили споживання вугілля на 10%

15:54, 30 травня 2013
Енергетика
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Споживання вугілля теплоелектростанціями (ТЕС) України за січень-квітень 2013 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 10,4% - до 11,993 млн тонн, йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними Міненерговугілля, споживання вугілля ТЕС у квітні 2013 року скоротилося порівняно з квітнем минулого року на 6,2% - до 2,521 млн тонн.

Загальний видобуток вугілля в Україні з початку року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,3% - до 28 млн тонн. Зокрема, видобуток коксівного вугілля скоротився на 3,4% - до 8,246 млн тонн, а енергетичного вугілля - на 4,7% - до 19,742 млн тонн.

Як раніше повідомляв УНІАН, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів балансу газу на 2013 рік, теплогенеруючим станціям і ТЕЦ в 2013 році планується поставити 6,3 млрд куб. м газу.

В останні два роки Україна декларує перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Вуглевидобувні підприємства України за підсумками 2012 року збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.

Президент Віктор Янукович 1 березня 2013 року під час прес-конференції заявив, що для забезпечення паливного балансу країни Україні необхідно щорічно видобувати 100-105 млн тонн вугілля.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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