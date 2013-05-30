Принцип «бери або плати» є основою газового бізнесу - «Газпром»

Москва. Принцип формування газових довгострокових контрактів за принципом «бери або плати» є основою газового бізнесу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв сказав на конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект».

«Забезпечити надійні й стабільні поставки споживачам природного газу можна лише за наявності довгострокових контрактів, що включають умову «бери або плати», - саме вона служить фундаментом газового бізнесу, забезпечуючи виробників і експортерів гарантією окупності багатомільярдних капіталовкладень. Покупцям це гарантує безперебійні поставки газу», - сказав Медведєв.

За його словами, спотові ціни зростають і будуть суттєво вищими за ціни за довгостроковими контрактами.

Медведєв зазначив, що однією з вимог Єврокомісії є відмова від перевіреної десятиліттями ціни газу до нафти.

«Нафтопродуктова прив'язка вигідна як продавцям, так і покупцям такого специфічного товару як природний газ. Вона дозволяє забезпечити стабільні й передбачені ціни, не виключаючи можливої адаптації контрактів до мінливих умов ринку. Головне, вона гарантує дотримання балансу інтересів продавців і покупців», - підкреслив заступник голови «Газпрому».

Також він заявив, що «Газпром» готовий поставити до Європи стільки газу, скільки буде потрібно ринку, й пропонує разом із Єврокомісією спрогнозувати необхідні обсяги.

Медведєв зазначив, що в Парижі та Франкфурті «відчувається запах вугільного пилу», що пов'язано зі збільшенням використання вугілля для генерації електроенергії.

За його словами, Європа в результаті займає лідируючі позиції за викидами СО2.

«Хто забруднює атмосферу? Ні США, ні Росія, яка скорочує викиди, а Європа й КНР», - сказав він.

Медведєв зазначив, що розслідування Єврокомісії спрямовано на те, щоб примусити «Газпром» знизити ціни.

«Ми співпрацюємо з європейськими інстанціями, щоб у них не залишилося сумнівів, що наша компанія веде чесний, прозорий і зрозумілий бізнес, але ми не маємо наміру ігнорувати наші власні інтереси. Закрадається сумнів, загадка: а в чому сенс цього розслідування, чи немає за цим спроби політичними методами зниження цін на російський газ штучними методами», - сказав він

За словами Медведєва, конструктивний підхід піде на користь обом сторонам. Він підкреслив, що «Європа була, є й залишиться» основним ринком для газпромівського трубопровідного газу, оскільки створена й постійно вдосконалюється мережа газопроводів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 р. Єврокомісія почала розслідування стосовно «Газпрому» за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

«Єврокомісія розслідує три випадки порушення конкуренції в Центральній і Східній Європі. По-перше, «Газпром», імовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні поставки до країн-членів ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. Нарешті, «Газпром» міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх із цінами на нафту», - йдеться в повідомленні ЄК.

Нагадаємо, в 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду на поставки газу.

Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором.

Діючий контракт передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу менше за мінімальний обсяг: за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150% - влітку.