«Єврогаз» вважає цікавою ідею України створити газовий хаб

Брюссель. В «Єврогазі» вважають цікавою ідею України створити газовий хаб. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила генеральний секретар Європейського союзу газової промисловості («Єврогаз») Беате Раабе.

“Якщо це може бути створено, я вважаю, це гарна ідея розвивати цей напрямок”, - сказала вона.

Генсек «Єврогазу» зазначила, що на сьогодні газовий ринок Європи є дуже динамічним і саме тому важливо думати над організацією ринку у майбутньому.

“Україна - цікава країна, оскільки вона є транзитною країною між Росією та ЄС. І я думаю, що це виправдано для України пропонувати багато ідей щодо власного забезпечення газу і щодо ролі як транзитної країни”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у Брюсселі відбулася конференція щодо розвитку газового ринку України, під час якої, в тому числі, обговорювалась ідея Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо створення в Україні східноєвропейського газового хабу.

Довідка УНІАН. "Єврогаз" - міжнародна некомерційна асоціація зі штаб-квартирою в Брюсселі. Членами "Єврогазу" є 49 газових компаній і асоціацій з 27 країн Європи, зокрема, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas та інші.

Головними цілями діяльності Європейського союзу газової промисловості «Єврогаз» є сприяння розвитку європейського газового ринку, розширення міжнародної співпраці у газовій галузі, забезпечення інтересів європейських компаній у питаннях постачання, продажу і зберігання природного газу.