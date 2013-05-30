Язєв заявив, що в Європі спеціально створюється негативний імідж російського газу

Москва. В Європі спеціально формується негативна громадська думка з приводу російського газу з метою змусити «Газпром» знизити ціну на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент Російського газового товариства Валерій Язєв на конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект».

«Вони (в Європі - УНІАН) живуть в інформаційному просторі, в якому постійно декларується першість альтернативної енергетики, обговорюються теми з «Pussy Riot», обговорюється шкода атомної енергетики, обговорюється надмірна залежність від російського газу, мовляв, завтра в Сибіру кошлаті, брудні п'яні мужики закриють газопровід і газ не піде до Європи» - сказав Язєв.

За його словами, одним із завдань формування такої громадської думки є спроба змусити «Газпром» знизити ціни на газ під час переговорів.

Він вважає, що також це викликано боротьбою різних лобістських груп в Європі.

«Є надзвичайно сильне лобі альтернативної енергетики, яка живе на нескінченних дотаціях із євробюджету», - сказав він і додав, що саме тому імідж газу далекий від того гідного місця, яке він повинен займати в енергетичній корзині, в суспільній свідомості та ЗМІ.

Він підкреслив, що в Німеччині, на яку припадає найбільше кількості газу по «Північному потоку», громадська думка не покращується.

Також він упевнений, що попит на газ в Європі зростатиме, що автоматично призведе до збільшення попиту на поставки з Росії.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Язєв повідомив, що в Німеччині зростає настороженість стосовно російського газу й «Газпрому».

«Найгірше ставлення до російського газу в Німеччині, й динаміка негативна», - зазначив він.

За словами Язєва, громадська думка в Німеччині формується за абсолютно незрозумілими законами й принципами, й сьогоднішній форум допоможе провести роз'яснювальну роботу.

Довідка УНІАН. У 2012 році «Газпром» реалізував до Західної Європи 105,82 млрд куб. м природного газу. Зокрема, найбільшим споживачем газу стала Німеччина з 33,16 млрд куб. м, Франція, яка імпортувала в 2012 році 15,08 млрд куб. м російського газу, та Італія з обсягом імпорту в 15,08 млрд куб. м.

Загалом до Європи за підсумками 2012 року «Газпром» поставив 138,8 млрд куб. м природного газу.