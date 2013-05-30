Компанія Cub Energy в 1-му кварталі скоротила чистий прибуток майже в 3 рази

Канадська нафтогазовидобувна компанія Cub Energy з активами в Україні за січень-березень 2013 року скоротила чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року в 2,87 разу - до 0,763 млн дол. з 2,191 млн дол., повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації вуглеводнів за перші три місяці 2013 року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 48% - до 9,67 млн ​​дол.

Також у повідомленні наголошується, що Cub Energy отримала від свого українського активу - компанії «Куб-Газ» - 3 млн дол. дивідендів, ще 2,4 млн дол. дивідендів надійшло після закінчення звітного періоду.

Як повідомляв УНІАН, Cub Energy за 2012 рік збільшила чистий прибуток порівняно з 2011 роком у 2 рази - до 2,29 млн дол. з 0,992 млн дол.

У березні 2013 року Cub Energy домовилася про купівлю приватної української нафтовидобувної компанії PrivateCo за 25 млн дол.

У грудні 2012 року Cub Energy в результаті вторинного розміщення акцій залучила 12,7 млн дол. для розвитку свого бізнесу з видобутку вуглеводнів.

Компанія планувала в результаті вторинного розміщення акцій залучити 15 млн дол.

Cub Energy зараховує себе до числа п'яти найбільших нафтогазових операторів України. Її найбільшими активами є 30% частка в українській нафтогазовій компанії «КУБ-Газ», що розробляє Ольгівське, Макіївське, Північно-Макіївське, Вергунське і Крутогорівське родовища у Дніпровсько-Донецькому басейні, і компанія «Тисагаз», якій належать чотири газові ліцензії: на Російсько-Комарівському, Станівському, Королівському газових родовищах та Ужгородському розвідувальному блоці.

Голові ради директорів і головному виконавчому директору (CEO) Cub Energy Михайлу Афендикову належать 31% у Pelicourt, а консультанту Cub Energy Роберту Беншу - 7%.