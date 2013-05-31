Ціни на нафту зростають перед засіданням ОПЕК

Світові ціни на нафту збільшуються в п'ятницю в очікуванні чергового засідання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та рішень за квотами на видобуток сировини, свідчать дані торгів.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil BR1 +0,09% до 09.33 мск зросла на 0,09% - до 102,28 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI WTI1 -0,02% незначно збільшилася на 0,12% - до 93,73 долара за барель, повідомляє Прайм.

За підсумками засідання 12 грудня минулого року ОПЕК ухвалила рішення зберегти квоти на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день.

"Скоріше за все, організація не змінить розмір квот", - прогнозує генеральний директор Barratt's Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), слова якого наводить агентство Bloomberg.

Перешкоджає росту вартість сировини статистика щодо запасів у США. Комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 24 травня, зросли на 3 млн барелів, або на 0,8% - до 397,6 млн барелів, що є рекордно високим показником з 1931 року. При цьому загальні запаси бензину знизилися на 1,5 млн барелів, або на 0,7%, і становили 219,2 млн барелів.