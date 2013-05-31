Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) має намір добиватися стабільності на світовому нафтовому ринку, заявив, відкриваючи міністерську конференцію ОПЕК, її голова, міністр нафти і газу Лівії Абдель Барі Алі Аль-Арусі, повідомляє РІА Новини.

Практично всі міністри нафти 12 країн ОПЕК, які говорили з журналістами перед відкриттям сесії, характеризували ситуацію на ринку нафти як "збалансовану". Як очікується, сесія навряд чи ухвалить рішення про зміну рівня видобутку, який встановлений з 2011 року на рівні 30 мільйонів барелів на день, проте на практиці перевищується. Будуть також обговорюватися умови виборів нового генсека організації, однак рішення щодо кандидатури не очікується на цій сесії.

За словами Аль-Арусі, ціна "референтного кошика" досягла в середині квітня 98 дол. за барель. Потім відзначалися коливання ціни в діапазоні 5,75%, і в цей час середня ціна становить 100,85 доларів. До того ж світовий попит на нафту зросте в 2013 році на 0,8 млн барелів на день.

"Ці коливання є віддзеркаленням тривалої невизначеності, причиною якої є повільні темпи зростання світової економіки, триває боргова криза в єврозоні, високе безробіття в розвинених економіках і високий ризик інфляції в таких, що розвиваються, - сказав Аль-Арусі. - Наші зусилля будуть сконцентровані на тому, щоб зробити все що в наших силах для забезпечення стабільності на ринку".

На відміну від традиційного ритуалу міністерської зустрічі ОПЕК, відкрита для журналістів частина засідання включала не тільки вступ голови, але і заяву міністра народної влади нафти та гірничої справи Венесуели Рафаеля Раміреса, який виголосив слово в пам'ять померлого президента Венесуели Уго Чавеса і від імені нового президента Ніколаса Мадуро запевнив організацію в тому, що Венесуела послідовно підтримуватиме її політику.