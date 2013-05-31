«ДТЕК Дніпрообленерго» через борги припинить подачу електроенергії водоканалам

Одна з найбільших енергопостачальних компаній України «ДТЕК Дніпрообленерго» має намір у першій декаді червня почати відключення електропостачання водоканалам Дніпропетровської області через борги, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, підприємства водопостачання Дніпропетровської області за чотири місяці 2013 року збільшили дебіторську заборгованість за спожиту електроенергію на 106,8 млн грн (19,5%). Їх загальна заборгованість перед енергопостачальною компанією досягла 546,87 млн грн. Відсоток оплати цих підприємств за 4 місяці поточного року становить 37%.

«Компанія не може більше кредитувати неплатників, вимушена вдатися до крайніх заходів і припинити подачу електроенергії підприємствам-боржникам вже в першій декаді червня», – цитує прес-служба слова генерального директора «ДТЕК Дніпрообленерго» Сергія Бублікова.

За даними компанії, основними боржниками серед підприємств водопостачання є: КП ДОР «Аульський водовод» – 252,2 млн грн; ДПП «Кривбаспромводопостачання» – 144,97 млн грн; КП «Кривбасводоканал» – 16,4 млн грн; ДКП «Дніпроводоканал» – 42,7 млн грн; ГМП ВКУ «Дніпр-Західний Донбас» – 63,4 млн грн; КП «Марганецьводоканал» – 6,7 млн грн; КП «Нікопольське ВКУ» – 7,1 млн грн; КПП ДМР «Міськводоканал» м. Дніпродзержинська – 8,2 млн грн; КП «Жовтоводський водоканал» – 5,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними державної служби статистики, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в квітні 2013 року порівняно з березнем зменшилася на 7,6% - до 12,8 млрд грн. Зменшення обсягів заборгованості спостерігалося у всіх регіонах України. А середній термін заборгованості становив 3 місяці.

У січні-квітні 2013 року українці заплатили за ЖКП 16,8 млрд грн, що становить 98,7% нарахованих за цей період сум.

ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (наприкінці червня 2012 року перейменовано в ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») – найбільша енергозабезпечуюча компанія України, входить до складу ДТЕК (у середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн грн).

ДТЕК створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва і реалізації електроенергії.