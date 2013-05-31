Кремлю досі не подобається Третій енергопакет Євросоюзу

Москва. У Євросоюзі триває дискримінаційне застосування Третього енергетичного пакета до російських компаній, йдеться в коментарі помічника Президента Росії Юрія Ушакова до саміту Росія - Європейський Союз в Єкатеринбурзі 3-4 червня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Ушаков, зокрема, зазначив: «Невирішеною залишається низка гострих питань двостороннього енергодіалогу. Триває дискримінаційне застосування Третього енергопакета до російських компаній, зокрема, не припинено надумане антимонопольне розслідування Єврокомісії щодо ВАТ «Газпром». Турбують плани Брюсселя з будівництва Транскаспійського газопроводу без урахування міжнародно-правової та природоохоронної складових питання, і відсутність консенсусу серед прикаспійських держав».

За його словами, на саміті будуть докладно обговорюватися перспективи взаємодії в енергетиці.

Ушаков заявив, що Росія, як стабільний і надійний постачальник енергоресурсів, робить важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки континенту.

«Диверсифікації шляхів доставки палива європейським споживачам сприяють дві «нитки» «Північного потоку» і «Південний потік», який наразі будується. Росія готова до подальшого розширення зв'язків з ЄС і створення в перспективі єдиного енергетичного комплексу - на основі підписаної в березні 2013 р. у Москві російсько-єсівської «Дорожньої карти» енергоспівробітництва до 2050 року», - сказав Ушаков.

Він зазначив, що увечері 3 червня президент РФ Володимир Путін, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей і голова Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу зустрінуться за неформальною вечерею, на наступний день переговори пройдуть в розширених форматах пленарного засідання та робочого сніданку.

Сторони розглянуть весь комплекс російсько-єсівських відносин, у тому числі з урахуванням підсумків зустрічі уряд Російської Федерації - Європейська комісія, що відбулася в березні 2013 р. у Москві.

За підсумками саміту планується надати додатковий імпульс роботі над новою базовою угодою, в тому числі з урахуванням процесів євразійської інтеграції, які набирають обертів. Чинна з 1994 р. Угода про партнерство і співпрацю між Росією і ЄС об'єктивно застаріла, а двостороння договірно-правова база потребує якнайшвидшого поновлення, додав він.

Ушаков зазначив, що російська сторона має намір знову запропонувати ЄС прискорити перехід до безвізового режиму короткострокових поїздок громадян. Росія до цього готова, справа за ЄС, підкреслив він.

За його словами, Росія готується до розмови з актуальних міжнародних проблем, включаючи стан в Північній Африці і на Близькому Сході, в Сирії, ядерну програму Ірану, ситуацію на Корейському півострові, Придністровське і Нагірно-Карабазьке врегулювання, ситуацію в Грузії.

Довідка УНІАН. Третій енергопакет ЄС, який був схвалений в 2009 році, вимагає розділення вертикально-інтегрованих енергетичних компаній на видобувні і компанії, що поставляють енергоносії. Він викликає незадоволення з боку Росії. РФ пропонує Європейському Союзу виключити газопроводи в обхід України - «Північний потік» і «Південний потік» - із зони дії норм Третього енергетичного пакета. Українська влада зобов'язалися впровадити положення Третього енергетичного пакета до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка поставляє через Україну до 80% свого газового імпорту в Євросоюз.

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