Імпорт російського газу в Україну з початку року скоротився незначно

Незважаючи на зниження "Газпромом" ціни на російський газ, імпорт газу в Україну з початку 2014 року дещо скоротився. Також скоротилося внутрішнє споживання газу і його відбір з запасів у ПСГ. Тим часом транзит російського газу збільшився, пише ZN.UA.

За два тижні січня 2014 року імпорт і споживання газу в Україні знизилися, склавши 1 млрд куб. м і 2,6 млрд відповідно, тоді як транзит російського газу збільшився до 3 млрд куб. м. В цілому ситуація на початку нинішнього року відповідає початку минулого 2013 року.

Про це свідчать наявні у розпорядженні ZN.UA дані, отримані від джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Так, транзит російського газу через територію України в країни Європи і СНД за станом на 13 січня 2014 року склав 3,0 млрд куб. м газу. Порівняно з січнем минулого 2013 року він збільшився на 7,14% (200 млн куб. м), практично повернувшись на рівень попереднього 2012 року, коли транзит з Росії становив 3,3 млрд куб. м.

Надходження газу (транзит та імпорт) у газотранспортну систему України з початку 2014 року склало 4,0 млрд куб. м.

Враховуючи, що транзит становить 3,0 млрд куб. м, таким чином, за два тижні січня в Україну імпортовано 1,0 млрд куб м російського газу (як відомо, реверсні постачання газу з Європи з початку року припинені і не здійснюються). У минулому році імпорт за аналогічний період становив 1,2 млрд куб. м, у позаминулому - 1,0 млрд куб. м.

Примітно, що в нинішньому січні в Україні внутрішнє споживання та відбір газу з ПСГ трохи нижче показників попередніх двох років, в основному завдяки аномально теплій погоді.

Зокрема, споживання газу за два тижні січня-2014 становило 2,6 млрд куб. м. У 2013 році за цей же період українські споживачі використовували 3,2 млрд куб. м газу, а в 2012 - 2,8 млрд куб. м газу.

Відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) з початку року становив 1,0 млрд куб. м газу, що менше, ніж у попередньому 2013 році (1,4 млрд куб. м) і 2012 (1,2 млрд кубів). Відбір у цілому з початку сезону (з осені попереднього року) становив 4,2 млрд куб. м газу проти 6,6 млрд куб. м в 2013-му і 5,3 куб. м газу в 2012 році.

За даними "Укртрансгазу", опублікованими напередодні, за станом на 12 січня 2014 року в українських ПСГ знаходилося 13,1 млрд. куб. м природного газу (на 5% або на 710 млн. куб. м менше, ніж в аналогічний період роком раніше).

Як відомо, запаси в сховищах формувалися, зокрема, за рахунок імпортного російського газу, ціна якого для України у 2013 році була приблизно на третину вище, ніж з 1 січня нинішнього 2014 року, після її зниження "Газпромом" до $ 268,5 за тисячу кубометрів.