Попередній проект заводу СПГ на Сахаліні представлять цього року

Попередній проект заводу з виробництва скрапленого природного газу, який планують побудувати в Сахалінській області ExxonMobil і «Роснефть», буде представлено цього року, повідомив РИА Новости в суботу представник прес-служби глави регіону.

«Дана інформація була озвучена в ході робочої зустрічі губернатора Сахалінської області Олександра Хорошавіна з президентом компанії «Ексон Нафтогаз Лімітед» Джеймсом Тейлором», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Хорошавін попросив Тейлора поінформувати його про хід спільної роботи ExxonMobil і «Роснефти» з реалізації проекту. Той повідомив, що зараз ведеться попереднє проектування, яке буде продовжене цього року.

"Роснефть" і американська ExxonMobil заявляли про можливість будівництва заводу з виробництва СПГ в лютому 2013 року. Потужність першої черги заводу може скласти 5 мільйонів тонн на рік, інвестиції - 15 мільярдів доларів. У червні «Роснефть» уклала угоди про умови купівлі-продажу СПГ, з 2019 року планується щорічно поставляти 1,25 мільйона тонн компанії Marubeni, 2,75 мільйона тонн - Vitol, 1 мільйон тонн - Sodeco.