Рівень радіації в технічному колодязі на "Фукусімі" досяг рекорду

Рекордно високий рівень вмісту стронцію-90 виявлений оператором аварійної АЕС "Фукусіма-1" компанією ТЕРСО в одному з технічних колодязів з боку моря, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Кіодо.

У пробах води, взятих компанією з колодязя у четвер, виявлено вміст радіонуклідів з бета-випромінюванням на рівні 2,7 мільйона бекерелів на літр. Раніше цей показник становив 2,4 мільйона бекерелів на літр. У пробах, взятих 9 січня, вміст радіоактивних речовин склав 2,2 мільйона бекерелів на літр. Таким чином, робить висновок агентство, присутня тенденція до збільшення цього показника.

Для того, щоб забруднена радіацією ґрунтова вода не потрапила в море, TEPCO почала відкачувати її від берегової лінії насосами. Як вважають фахівці компанії, збільшення вмісту радіонуклідів у технічному колодязі пов'язане з тим, що відкачана забруднена вода виливається недалеко від колодязя.