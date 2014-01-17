«Укртрансгаз» візьме в банку «Київська Русь» кредит на 200 млн грн

Компанія «Укртрансгаз», оператор вітчизняної газотранспортної системи, залучить у банку «Київська Русь» кредит у розмірі 200 млн грн на поповнення обігових коштів.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Відповідно до тендерної документації, кредитні кошти залучаються терміном на один рік.

Кінцевий термін підписання договору - 15 лютого 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія «Укртрансгаз» у листопаді 2013 року залучила в «Альфа-Банку», «Всеукраїнського банку розвитку» та «Дельта Банку» кредитні лінії на загальну суму 650 млн грн і 24,9 млн дол.

Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

«Укртрансгаз» за 9 місяців 2013 року скоротив чистий прибуток у 2 рази - до 200 млн грн.