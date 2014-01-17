Україна в 2013 році знизила виробництво електроенергії на 2%

Виробництво електроенергії в Україні за 2013 рік скоротилося порівняно з 2012 роком на 2,1% - до 193,8 млрд кВт/год, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво електроенергії у грудні 2013 року порівняно з попереднім місяцем збільшилося на 12,5% - до 18,7 млрд кВт/год.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії становить близько 43%, за 2013 рік скоротили виробництво електроенергії порівняно з 2012 роком на 7,7% - до 83,2 млрд кВт/год.

Теплові електростанції за 2013 рік скоротили генерацію на 1,3% - до 95 млрд кВт/год, а гідроелектростанції наростили обсяг виробництва на 31,6% - до 14,4 млрд кВт/год.

Відносно новий для країни напрямок в енергетиці - вітряні і сонячні електростанції - за 2013 рік збільшили виробництво електроенергії порівняно з 2012 роком на 91,2% - до 1,2 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Україні у 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 2,2% - до 198 млрд кВт/год.