Україна та Словаччина не змінили планів щодо підписання угоди про реверс газу - речниця ЄС

Брюссель. Україна та Словаччина не змінили намірів підписати угоду про реверсні поставки газу в Україну, не дивлячись на офіційну відмову Києва від поставок газу з країн - членів ЄС після досягнення угоди з Росією про знижку ціни на газ.

Про це УНІАН повідомила Сабін Бергер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Оттінгера.

"Угода про реверсні поставки має бути підписана виключно між двома операторами газопроводів -- в Україні це "Укртрансгаз", а в Словаччині - це компанія "Eustream". Європейська комісія діяла в цих переговорах як посередник. Наскільки ми розуміємо, наміри обох сторін підписати угоду не зазнали змін," - заявила пана Бергер.

Раніше цього тижня словацькі масс-медіа повідомили, що Київ та Братислава таки планують підписати Угоду про ревесрні поставки, не дивлячись на знижку Росії на газ для України на третину після грудневих україно-російських домовленостей у Москві.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький повідомив 15 січня, що українська сторона вже підписала угоду про реверсні поставки газу в Україну з Європи через територію Словаччини й направила її словацькій стороні.

Однак у пресс-службі компанії Eustream, оператора газотранспортної системи Словаччини заявили, що контракту на поставки природного газу зі Словаччини, який, за словами Ставицького, Україна підписала на початку року, не існує.

«Не існує договору/угоди на поставки газу між Eustream і українським партнером», - йдеться в повідомленні компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 січня Ставицький заявив, що Україна, отримавши на третину дешевший російський газ із нового року, припиняє реверсні поставки газу з Європи.

Раніше Україна отримувала газ у реверсном режимі з Польщі та Угорщини й планувала підписати угоду про поставки газу зі Словаччини до кінця грудня 2013 року.

Нагадаємо, що питання організації реверсних поставок газу зі Словаччини, як одного з ключових альтернативних маршрутів поставок палива в Україну, активно обговорювався протягом всього 2013 року.