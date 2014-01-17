Видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився на 5,4%

Видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 5,4% – до 2,17 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток нафти в грудні 2013 р. порівняно з попереднім місяцем збільшився на 1% – до 179 тис. тонн, а порівняно з груднем 2012 року впав на 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.