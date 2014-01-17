Україна за рік скоротила первинну переробку нафти на 20%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у 2013 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 3,5 млн тонн, що на 19,9% менше за показники 2012 року, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у грудні 2013 року становила 0,3 млн тонн, що на 16,3% менше порівняно з попереднім місяцем, і на 16,7% більше порівняно з груднем 2012 року.

Виробництво бензину в 2013 році скоротилося порівняно з 2012 роком на 40,6% - до 971 тис. тонн. Виробництво бензину в грудні минулого року збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 5,9% - до 79,3 тис. тонн.

Виробництво дизельного палива за підсумками 2013 року становило 969 тис. тонн, що на 29,3% менше ніж у 2012 році. У грудні минулого року виробництво дизпального збільшилося на 0,7% порівняно з попереднім місяцем - до 76,2 тис. тонн.

Як повідомляв раніше УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у 2012 році скоротили обсяг первинної переробки нафти до 4,3 млн. тонн, що на 50,8% менше за показник 2011 року.

В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік. У роботі на даний момент перебувають Кременчуцький НПЗ, Одеський НПЗ і Шебелинський ГПЗ.