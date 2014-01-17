Видобуток газу в Україні за рік зріс до 20,4 млрд кубометрів

Видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2013 року видобуток природного газу збільшився порівняно з попереднім місяцем на 3,8% - до 1,8 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до прийнятого Кабінетом міністрів прогнозного балансу, у 2013 році видобуток природного газу заплановано в об'ємі 22,049 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила видобуток природного газу порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд кубометрів.