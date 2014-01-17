Україна не внесла 42 млн дол. у статутний капітал заводу з виробництва ядерного палива - «Русатом Оверсіз»

Державний концерн «Ядерне паливо» не зміг до закінчення терміну емісії внести 42 млн дол. до статутного капіталу спільного українсько-російського підприємства «Завод із виробництва ядерного палива».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії «Русатом Оверсиз» (входить до ДК «Росатом»), переданому агентству УНІАН, із посиланням на заяву генерального представника «Росатома» в Східній Європі, віце-президента ЗАТ «Русатом Оверсиз» Олександра Мертена. «Російська сторона в особі ТВЕЛ свої зобов'язання виконала в повному обсязі, й ще в листопаді 2013 року переказала в ПАТ (Приватне акціонерне товариство - УНІАН) гроші за додатковою емісією. На жаль, український акціонер – ДК «Ядерне паливо» внести гроші до статутного капіталу до закінчення терміну емісії не зміг», - цитує прес-служба слова Мертена.

Згідно з повідомленням, оскільки строки з емісії обмежено законодавством, то збори акціонерів повинні були визнати емісію такою, що не відбулася.

«Найближчим часом ми ініціюватимемо проведення позачергових зборів акціонерів для ухвалення рішення про проведення нової додаткової емісії акцій ПАТ «Завод із виробництва ядерного палива», - передає прес-служба слова Мертена.

«Сподіваємося, що в українських колег при проведенні нової емісії не виникне проблем із оплатою їхньої частини акцій», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова генпредставника «Росатома».

Також у повідомленні зазначається, що ТВЕЛ готовий й надалі виконувати взяті на себе зобов'язання й забезпечити внесення коштів із додаткової емісії після її оголошення. «А поки для того, щоб забезпечити реалізацію проекту в заплановані строки, акціонери заводу ухвалили низку рішень тимчасового характеру. І російська, і українська сторони зацікавлені в тому, щоб завод був введений в експлуатацію в повній відповідності з графіком», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, акціонери спільного українсько-російського підприємства «Завод із виробництва ядерного палива» - російська компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» - до кінця 2013 року планували внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол. Кошти необхідні для реалізації частини робіт із будівництва заводу в Кіровоградській області.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн. Планується, що перша черга заводу буде введена в експлуатацію в 2015 році.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод із виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі заводу розподілено таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – компанії «ТВЕЛ».